Beerscheva : Vier Todesopfer bei Anschlag in Israel - Täter erschossen

In Beerscheva im Süden Israels tötet ein Mann in einem Einkaufszentrum vier Menschen, ehe er selbst erschossen wird.

Bei einem Anschlag in Israel sind am Dienstag vier Menschen getötet worden. Bei der Attacke in der Wüstenstadt Beerscheva sei zudem der Angreifer selbst erschossen worden, bestätigte ein Sprecher des Rettungsdienstes Zaka. Nach Medienberichten handelte es sich bei dem Attentäter um einen Beduinen aus der Negev-Wüste im Süden Israels. Den Angaben zufolg...

