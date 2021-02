Corona-Pandemie : Virus-Varianten: Biden warnt vor steigenden Fallzahlen

Nach dem Machtwechsel in Washington sind die Corona-Fallzahlen gefallen. Doch nun stagnieren sie zum ersten Mal. US-Präsident Biden appelliert an das Durchhaltevermögen der Bevölkerung.

Washington | US-Präsident Joe Biden hat angesichts neuer Coronavirus-Varianten vor der Gefahr erneut steigender Fallzahlen in der Pandemie gewarnt. „Das Schlimmste, was wir jetzt tun können, ist, in unserer Wachsamkeit nachzulassen“, sagte Biden bei einem Besuch ...

