Konflikt mit Türkei : Von der Leyen: Keine Zwei-Staaten-Lösung für Zypern

Wer in Nikosia in den nördlichen Teil der Stadt will, muss über eine Grenze. Die türkische Seite will auf Zypern ihren eigenen Staat - die EU ist strikt gegen eine offizielle Teilung des Landes.

Nikosia | Die EU wird nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nie eine Zwei-Staaten-Lösung für das geteilte Zypern akzeptieren. Dies erklärte sie am Donnerstag nach einem Treffen mit dem zyprischen Präsidenten Nikos Anastasiades in der Hauptstadt der Inselrepublik Nikosia im zyprischen Staatsrundfunk. Sie habe dies auch dem türkischen Pr...

