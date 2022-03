Politik : Vorbereitungen für ukrainische Schulkinder

Zehntausende Kinder aus der Ukraine waren tagelang unterwegs. Sie sind vor dem Krieg geflohen. Jetzt soll ihr Leben in Deutschland weitergehen. Dazu gehört auch, dass sie hier wieder die Schule besuchen.

Vor etwas mehr als zwei Wochen gingen die Kinder noch in ihren Heimatstädten im Land Ukraine zur Schule. Doch dann mussten sie vor dem Krieg flüchten. Sie sind unter anderem in Deutschland angekommen. Keiner weiß, wie lang der Krieg noch gehen wird. Aber es ist klar: Die Kinder sollen bald wieder in die Schule gehen. Das ist allerdings eine Herausforde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.