Umfrage : Wahlabsicht der Deutschen: Grüne stärkste Kraft vor Union

Wenige Monate vor der Bundestagswahl liegen die Grünen einer neuen Umfrage zufolge weiter in Front. Die Union verliert rasant an Zustimmung in der Bevölkerung.

Berlin | Die Union verliert einer neuen Umfrage zufolge rasant an Zustimmung in der Bevölkerung und wird in der Wahlabsicht der Deutschen von den Grünen überholt. Die Zustimmung bei der Sonntagsfrage lag für die Unionsparteien im Befragungszeitraum vom 23. bis 26. April bei 24 Prozent, die Grünen erreichten 25 Prozent, wie eine Umfrage des Meinungsforschung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.