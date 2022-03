Politik : Wegen Krieg: Keine Aida-Kreuzfahrten nach Sankt Petersburg

Wegen Russlands Einmarsch in die Ukraine wird das Kreuzfahrtunternehmen Aida Cruises in dieser Sommersaison Sankt Petersburg nicht ansteuern. Davon seien die Fahrten mit den Kreuzfahrtschiffen „Aidadiva“, „Aidamar“, „Aidanova“ und „Aidavita“ betroffen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Rostock mit. Der Hafen werde durch verschiedene Ziele wie Riga (Lettland), Kopenhagen (Dänemark), Oslo (Norwegen) oder Visby (Gotland/Schweden) ersetzt. Alle Gäste würden umgehend über die Anpassungen des Reiseverlaufs informiert.

