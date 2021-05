Bundestagswahl : Weidel will mit Chrupalla Spitzenteam bilden

Kurz vor Ablauf der Frist lässt Alice Weidel in einer Talkshow die Katze aus dem Sack: Ja, sie will erneut Spitzenkandidatin werden - diesmal gemeinsam mit Tino Chrupalla.

Berlin | Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel will ihre Partei als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf führen. Sie wolle sich gemeinsam mit dem Parteivorsitzenden Tino Chrupalla als Spitzenteam bewerben, sagte Weidel in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“. Am Dienstag war bekannt geworden, dass auch der pensionierte Generalleutnant Joachim Wundrak ...

