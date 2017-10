TV-Duell Niedersachsen-Wahl : Weil wirft CDU Verstoß gegen demokratische Regeln vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Julian Stratenschulte 1 von 1

Sie sei bei der CDU mit offenen Armen aufgenommen worden, sagte Weil am Dienstag im NDR beim einzigen Fernsehduell mit seinem CDU-Herausforderer Bernd Althusmann vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag. «Das war ein schwerer Fehler - ich glaube, das hängt Ihnen wie ein Mühlstein um den Hals, Herr Althusmann.»

Sein Kontrahent sagte: «Sie hat sich entschieden, in die CDU-Fraktion zu kommen.» Solche Wechsel habe es in Parlamenten schon immer gegeben. Die Entscheidung Twestens kostete Rot-Grün die Ein-Stimmen-Mehrheit im Parlament. Folge war die vorgezogene Wahl am Sonntag.

