Russland-Ukraine-Konflikt : Weißes Haus: Biden hält Rede zur Ukraine-Krise

Maßnahmen sind angekündigt, Konsequenzen angedroht: US-Präsident Joe Biden wird sich zum Russland-Ukraine-Konflikt äußern.

US-Präsident Joe Biden will sich an diesem Dienstag öffentlich zum Konflikt mit Russland um die Ukraine äußern. Nach Angaben des Weißen Hauses in Washington plant der Präsident eine Ansprache um 19.00 Uhr MEZ. Das Weiße Haus hatte bereits angekündigt, am Dienstag weitere Maßnahmen gegen Russland verkünden zu wollen. Für den Fall eines Einmarsches in di...

