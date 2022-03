Waffenstillstand : Weiter Schüsse: Evakuierung aus Mariupol verschoben

In der Hafenstadt gilt eine Feuerpause. Zivilisten sollten die Stadt so verlassen können, doch nun kommt es zu Verzögerungen. Die „russische Seite“ soll sich nicht an die Waffenruhe halten.

Die Evakuierung von Menschen aus der Hafenstadt Mariupol ist nach ukrainischen Angaben verschoben worden. Die „russische Seite“ halte sich nicht an die Waffenruhe, teilt die Stadt am Mittag im Nachrichtenkanal Telegram mit. „Aus Sicherheitsgründen wird deshalb die Evakuierung verschoben.“ Derzeit liefen Verhandlungen mit Russland über eine Feuerpause ...

