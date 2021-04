Vorwürfe gegen Premier : Wer zahlte Luxus-Renovierung? Minister verteidigt Johnson

Großbritanniens Premier soll seine Dienstwohnung mit Spenden verschönert haben - behauptet ein früherer Top-Berater. Der Verteidigungsminister hält dagegen: Johnson habe „mit seinem eigenen Geld bezahlt“.

London | Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat seinen Chef Boris Johnson gegen Vorwürfe in Schutz genommen, dieser habe seine Dienstwohnung mithilfe von Spendengeldern luxuriös renovieren lassen. „Er hat mit seinem eigenen Geld bezahlt, um die Wohnung zu renovieren“, so Wallace in einem BBC-Interview über den Premierminister. Auf die Frage, ob...

