Neue Zahlen zu Terrorgefahr : Wie sich die Zahl der islamistischen Gefährder in Deutschland entwickelt 

Die Terrorgefahr durch Islamisten ist in ganz Europa seit Jahren weniger geworden. Auch in Deutschland weisen neue Zahlen zu islamistischen Gefährdern auf ein geringeres Risiko.. Das Bundeskriminalamt gibt dennoch keine Entwarnung – aus einem Grund.

Das Sicherheitsrisiko durch Islamisten in Deutschland ist laut Statistik gesunken: Die Polizeibehörden in Bund und Ländern haben mittlerweile deutlich weniger Menschen als gefährliche Islamisten auf dem Schirm als in den vergangenen Jahren. Anfang Januar waren bundesweit noch 551 Menschen im Bereich „religiöse Ideologie“ als sogenannte Gefährder einges...

