Politik : Wieder Tausende bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montagabend erneut mehrere Tausend Menschen aus Protest gegen die Corona-Politik auf die Straßen gegangen. Wie Polizeisprecher sagten, zogen mehr als 1100 Menschen friedlich durch die Schweriner Innenstadt. Dabei waren Plakate zu lesen wie „Stoppt den Impfwahnsinn“, aber auch „Hände weg von Russland“. Die Demonstration war unter dem Motto „Freies Impfen - keine Spaltung“ organisiert worden.

Mehr als 1300 Protestteilnehmer wurden an mehreren Orten an der Mecklenburgischen Seenplatte gezählt. Weitere Demonstrationen waren in Wismar, Güstrow, Stralsund und in den Kreisen Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Greifswald angekündigt. Der Protest richtete sich wieder gegen eine mögliche Impfpflicht in Deutschland. Im Nordosten gelten seit Wochen s...

