FDP-Chef : „Wir haben uns für den harten Weg entschieden“

FDP-Chef Lindner: Konzentration auf den Aufbruch spätestens 2021. „Beim Thema Frauenquote bin ich bereit zu lernen“

von svz.de

21. April 2018, 16:00 Uhr

Kommt nun doch die Frauenquote bei der FDP? Sind die Liberalen in der Russland-Politik gespalten? Dazu äußert sich Christian Lindner, der Bundesvorsitzende der FDP, im Interview mit Redakteurin Beate Tenfelde.



Sie nehmen Klagen junger Frauen über „gelegentlich onkelhafte Sprüche“ bei den Liberalen ernst – so war vor Kurzem zu lesen. Muss doch die Quote her, die Freidemokratinnen mehrheitlich bekämpfen?

Solche Sprüche gibt es überall. Faire Bedingungen zwischen Frauen und Männern sind daher eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, also auch eine der FDP. Klar ist: Wir haben bei Wahlen einen deutlich höheren Zuspruch durch Frauen, als wir weibliche Mitglieder haben. Da wollen wir besser werden. Quoten waren in meinen Augen nur oberflächliches Kurieren an Symptomen. Aber ich bin bereit zu lernen, auch wenn wir am Ende vielleicht nur mit neueren Argumenten dagegen sind. Gewundert habe ich mich über Reaktionen konservativer Kommentatoren, die schon das Nachdenken verurteilt haben. Um es offen zu sagen: Wenn die Grünen die Aufweichung ihrer Gentechnik-Beschlüsse erwägen, dann lassen wir uns auch keine Denkverbote verhängen.



Was müsste Ihre Partei besser machen, damit mehr als 22 Prozent der Mitglieder weiblich sind?

Wir haben ein politisches Angebot, das für Frauen attraktiv ist. Wir buchstabieren Bildungs- und Familienpolitik so innovativ wie keine andere Partei. Von der Reform des lästigen Bildungsföderalismus bis zur Reproduktionsmedizin sind wir die beste Adresse. Selbstbestimmte Frauen, die eine moderne Gesellschaftspolitik wollen, die zugleich aber übertriebene Gender-Ideologie ablehnen, die sprechen wir an. Jetzt geht es darum, hier Brücken zu bauen, damit nicht nur am Wahltag das Ja zur FDP kommt, sondern auch beim Mitgliedsausweis.



Entlädt sich auf dem FDP-Bundesparteitag im Mai Groll, weil Sie aus Jamaika ausgestiegen sind?

Wie kommen Sie denn darauf? Die Wähler und Mitglieder der Freien Demokraten haben Grund zum Stolz, dass wir uns für den harten Weg entschieden haben. Allen Widerständen zum Trotz sind wir unseren Grundsätzen treu geblieben, weil wir dem „Weiter so“ von Frau Merkel und den linken Vorstellungen der Grünen nicht zur Macht verhelfen wollten. Seit unserer Entscheidung hat es Bewegung gegeben. Alle reden plötzlich über Generationenwechsel und neue Programme. Wir konzentrieren uns darauf, dass es spätestens 2021 einen wirklichen Aufbruch geben kann. Wir wollen die Menschen von ärgerlicher Bürokratie und finanzieller Überlastung befreien, wir kämpfen für eine wirkliche Bildungsrevolution und freie Bahn für neue Technologien, wir arbeiten an einer Einwanderungspolitik, die die Spaltung unseres Landes überwindet.



In der Russland-Politik scheint die FDP gespalten – oder betrifft die Spaltung nur Sie und Ihren Vize Kubicki?

Diese Spaltung gibt es nicht. Die Freien Demokraten wollen eine neue Russlandpolitik, die uns Kooperation zurückbringt. Denken Sie an meinen Vorstoß zur Krim im letzten Jahr. Der Weg zur Entspannung führt über eine Kombination: einerseits Konsequenz, damit die Hardliner im Kreml unsere Entschlossenheit kennen. Das betrifft etwa die Reaktion auf Cyber-Angriffe. Andererseits muss es neue Dialogangebote geben, damit Putin Schritt für Schritt aus der Sackgasse herauskann. Man kann ihn etwa wieder zu den Gipfeln der führenden Wirtschaftsnationen einladen. Wolfgang Kubicki will in einem Detail weitergehen als die Mehrheit unserer Partei: Der Westen soll Sanktionen ohne Gegenleistung aufheben. Das halte ich für keinen klugen Schachzug.