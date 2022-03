Ministerpräsident : Wüst auf Israel-Reise wegen Corona in Quarantäne

Wenige Tage vor der nächsten Sitzung der Ministerpräsidentenkonferenz reist ihr Vorsitzender, Hendrik Wüst, nach Israel. Jetzt ist der NRW-Regierungschef zweimal positiv auf das Coronavirus getestet worden - und geht in Quarantäne.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ist während seiner Israel-Reise zweimal positiv auf Corona getestet worden und geht für die nächsten Tage in Quarantäne. Auch ein zweiter PCR-Test auf eine Infektion sei am Montagabend in Jerusalem positiv ausgefallen, teilte die Düsseldorfer Staatskanzlei mit. „Ministerpräsident Hendrik Wüst b...

