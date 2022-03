Verteidigung : Wüst bei Panzerbrigade: Brauchen schlagkräftige Bundeswehr

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hält eine „mit hochmoderner Technologie ausgestattete, einsatzfähige und schlagkräftige Bundeswehr“ für unverzichtbar. Beim Besuch der Panzerbrigade „Lipperland“ am Mittwoch in Augustdorf im Kreis Lippe sagte der CDU-Politiker: „Der Krieg in der Ukraine, in unserer europäischen Nachbarschaft lehrt uns: Freiheit, Frieden und Demokratie sind nicht selbstverständlich.“ Die Demokratie müsse wehrhaft sein, nach außen wie nach innen. „Die Bundeswehr ist das Schutzschild unserer wehrhaften Demokratie“, betonte Wüst.

Das vom Bund beschlossene Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Ausstattung der Bundeswehr nannte der NRW-Regierungschef „einen ersten und wichtigen, einen richtigen Schritt.“ Das Geld müsse bis auf den letzten Euro in die Einsatzfähigkeit der Truppe investiert werden, mahnte er. Die Bundeswehr sei „gut aufgestellt“, aber angesichts „d...

