Politik : Wüst und Stamp würdigen Leistungen von Migranten

Anlässlich des 60. Jahrestages des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens würdigen der Regierungschef und sein Stellvertreter die Bereicherung durch Einwanderung. In der deutschen Integrationspolitik gebe es jedoch noch Nachholbedarf.

Der stellvertretende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp (FDP), will mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte für den öffentlichen Dienst gewinnen. „Was mir ganz wichtig ist, ist, dass wir ganz breit in die Gesellschaft dokumentieren, wie wichtig Einwanderung heute ist“, sagte Stamp am Freitag in Düsseldorf bei einer Veranstaltung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.