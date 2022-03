Energie : Wüst will beschleunigten Kohle-Ausstieg trotz Ukraine-Krise

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hält trotz offener Energieversorgungsfragen infolge des Krieges in der Ukraine an einem früheren Kohleausstieg grundsätzlich fest. Allerdings sei nun klar: „Die Hoffnung, Kohle übergangsweise durch russisches Gas ersetzen zu können, hat sich jetzt zerschlagen“, sagte er am Dienstag in Düsseldorf. „Diese Brücke wird nicht tragen.“

Nach dem Antrittsbesuch von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) im NRW-Kabinett bekräftigte Wüst, er wolle dennoch möglichst schon 2030 aus der Kohleverstromung aussteigen. Voraussetzungen seien, dass die Versorgungssicherheit und bezahlbare Energiepreise gewährleistet blieben. Lindner bekräftigte, die Bundesregierung tue alles, um die Mensch...

