Kindergarten : Wüst will in Wahlperiode weiteres beitragsfreies Kitajahr

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will im Falle eines Wahlsieges im Mai ein weiteres Kindergartenjahr beitragsfrei stellen. Die drei Kita-Jahre vor der Einschulung seien in der frühkindlichen Bildung besonders wichtig für Chancengleichheit und eine erfolgreiche Bildungsbiografie, sagte er dem „Westfalen-Blatt“. Deswegen sei sein Anliegen, „dass wir perspektivisch in der nächsten Wahlperiode bei den Ü3-Kindergarten-Jahren die komplette Beitragsfreiheit herstellen“.

Bislang sind in NRW die beiden Kita-Jahre direkt vor der Einschulung bereits beitragsfrei. Auch das Landtagswahlprogramm der FDP, die derzeit mit der CDU zusammen in NRW regiert, sieht weitere beitragsfreie Kita-Jahre vor....

