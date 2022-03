Pandemie : Zahl der mit Corona infizierten Schüler steigt wieder

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Schülerinnen und Schüler ist in Niedersachsen nach mehreren Wochen wieder angestiegen. Am Freitag konnten rund 13.000 von ihnen wegen eines positiven Tests nicht in die Schule gehen, wie ein Sprecher des Kultusministeriums in Hannover mitteilte. Am Freitag vergangener Woche waren es rund 11.150 Schüler, vor zwei Wochen 12.870. Drei Schulen im Bundesland sind demnach derzeit wegen vieler Corona-Fälle im Distanzlernen.

An diesem Freitag waren den Angaben zufolge rund 1700 Schulbeschäftigte von einem positiven Corona-Test betroffen, darunter 1240 Lehrkräfte. Vor einer Woche waren es noch insgesamt 1270 Schulbeschäftigte, vor zwei Wochen etwa 1400. Etwa 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler besuchen laut Ministerium die rund 3000 Schulen in Niedersachsen, etwa 100.000...

