Russische Invasion : Zahl der neu erfassten Ukraine-Flüchtlinge sinkt leicht

Deutschland registriert einen leichten Rückgang der Flüchtlingszahlen. Nach wie vor fliehen aber Tausende vor dem Krieg in ihrer Heimat, vor allem Richtung Polen.

Die Zahl der in Deutschland neu ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine ist leicht gesunken. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, hat die Bundespolizei seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine die Ankunft von 238.932 Kriegsflüchtlingen festgestellt. Das sind 6470 neu hinzugekommene Flüchtlinge mehr als am Tag zuvor. Am Montag zählte die...

