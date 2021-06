Konflikte : Zehn Tote bei Angriff auf Minenräumtrupp in Afghanistan

Die Männer des Minenräumtrupps hatten ihre Arbeit gerade beendet, als Bewaffnete in ihr Camp eindringen und das Feuer eröffnen. Zehn Minenräumer sterben, weitere werden verletzt.

Kabul | Bei einem Angriff auf einen Minenräumtrupp der britisch-amerikanischen Organisation Halo Trust sind in Afghanistan zehn Menschen ums Leben gekommen. 16 weitere seien verletzt worden, bestätigte Halo Trust am Mittwoch in einer auf Twitter geteilten Erklärung. Demnach war eine „unbekannte, bewaffnete Gruppe“ am Dienstagabend (Ortszeit) in ein Camp mi...

