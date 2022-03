Ukraine-Krieg : Zehntausende zu Friedensdemonstration in Hamburg erwartet

In der Hamburger Innenstadt wollen an diesem Samstag erneut Zehntausende gegen den russischen Angriffskrieg und für Solidarität mit der Ukraine auf die Straße gehen. Die Veranstalter der Demonstration unter dem Motto „Frieden in der Ukraine und Sicherheit in Europa“, rechneten mit 50.000 Teilnehmern, sagte am Freitag einen Polizeisprecherin. Unterstützt von zahlreichen Jugendorganisationen, Parteien, Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen hat die ukrainische Diaspora zu der Demo aufgerufen.

Der Demonstrationszug soll ab 12.00 Uhr vom Jungfernstieg aus Richtung Hauptbahnhof und weiter bis zum ukrainischen Generalkonsulat am Mundsburger Damm an der Außenalster führen. Als Rednerinnen werden unter anderem Bischöfin Kirsten Fehrs und Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) erwartet. Erst am Donnerstag hatten Zehntausende vo...

