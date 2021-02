„Das ist verachtenswert“ : Zentralrat der Juden: AfD nutzt Juden als Feigenblatt

Der Präsident des Zentralrats der Juden misstraut dem proisraelischen Kurs der AfD. Für Gespräche gebe es für Josef Schuster keine Basis.

Frankfurt am Main | Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, geht davon aus, dass die AfD sich nur aus taktischen Gründen „besonders proisraelisch“ zeigt. „Das ist nicht nur billig. Das ist verachtenswert. Das Interesse der AfD an Juden re...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.