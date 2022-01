Gerichtsprozess in Hamburg : Skandal-Rapper Gzuz will nicht in den Knast: „Ich bin eine Kunstfigur“

Für den Musiker Gzuz steht viel auf dem Spiel: Anderthalb Jahre Haft drohen dem Frontmann der 187 Strassenbande. Im Berufungsprozess vor dem Hamburger Landgericht gibt er Einblicke in sein Leben als Gangster-Rapper.

17. Januar 2022, 15:24 Uhr

Muss Gangster-Rapper Gzuz in den Knast oder nicht? Seit Montag steht der 33-jährige Frontmann der Hip-Hop-Gruppe 187 Strassenbande erneut vor Gericht. Er wehrt sich gegen ein Urteil vom September 2020. Wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, Drogenbesitz und Körperverletzung soll der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Kristoffer Jonas Klauß heißt, 18 Monate ins Gefängnis und eine Geldstrafe von 510.000 Euro zahlen. Das außergewöhnlich harte Urteil hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Auch bei Klauß hinterließ es Spuren.

"Das Verfahren war schockierend für mich", ließ der zweifache Vater am Montag über seinen Verteidiger Ulf Dreckmann verlesen. Er habe den Eindruck gewonnen, der Amtsrichter habe ihn vorführen wollen. "Er wollte mich bestrafen, so hart es nur geht."

Tatsächlich kam es im Prozess vor dem Amtsgericht immer wieder zum Schlagabtausch zwischen Amtsrichter Johann Krieten und dem Angeklagten. "Wer, wenn nicht Sie, gehört in den Knast?", hatte Krieten unter anderem gefragt. "Sie inszenieren sich als Gangster-Rapper und wollen als Straftäter behandelt werden. Jetzt werden Sie als Straftäter gewürdigt."

Gzuz: "Ich bin eine Kunstfigur!"

Auch Klauß' Verteidiger Christopher Posch, der als TV-Anwalt mit einem Reality-Format auf RTL bekannt wurde, bekam von Krieten einige Seitenhiebe verpasst, wurde als "ahnungslos" und "unvorbereitet" bezeichnet. "Wir verhandeln hier nach dem Strafgesetzbuch, nicht nach einem Drehbuch", so Krieten. Er riet Klauß: "Für die nächste Instanz brauchen Sie einen Anwalt, der gut vorbereitet in die Verhandlung geht."

Der Angeklagte aber hält an seinem Verteidiger fest, bezeichnete Krietens Verhalten rückblickend als "peinlich". "Ich hoffe, das Gericht begibt sich nicht erneut auf ein so tiefes Niveau." Ihm seien nicht nur seine Taten vorgeworfen worden, "sondern mein gesamtes Leben und dass ich ein Gangster-Rapper bin." Der Amtsrichter habe nicht verstanden, worum es in der Musik geht, so Klauß. "Ich singe oft derbe Texte übers Schießen, aber deswegen schieße ich nicht. Es handelt sich um Kunst. Ich bin eine Kunstfigur."

Rapper soll Fan blutig geschlagen haben

Doch auch Künstler müssen sich im realen Leben an Recht und Gesetz halten. Mit Nicole Dietrich hat Klauß aber nun offensichtlich eine einfühlsamere Richterin vor sich sitzen. "Ihnen ist auch kalt, das kann ich ich gut nachvollziehen", sagte sie zu dem in eine dicke Jacke eingemummelten Skandal-Rapper. Als es um seinen unerlaubten Drogenbesitz geht, bemerkt sie, dass seine Wohnung auf den Fotos ziemlich unordentlich ausgesehen habe. Der gibt zu: "Für sie sah es wahrscheinlich schlimm aus, für uns Jungs ist das normal." Dietrich besänftigt, sie sei auch keine "Göttin der Ordnung": "Und Unordnung ist ja auch nicht strafbar."

Zahlreiche Zeugen sollen vor dem Hamburger Landgericht erneut gehört werden. Unter anderem eine junge Frau, der der Rapper im März 2020 nach einer durchfeierten Nacht auf der Reeperbahn mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben soll, weil sie nach einem Selfie fragte. Klauß beteuerte, er habe lediglich mit den Händen gefuchtelt, sich bedrängt und belästigt gefühlt. "Das Handy ist dann gegen ihre Nase geklatscht."

Klauß: "Jeder will ständig Selfies machen, das nervt."

Dass Fans ihn belagern, sei eine Situation, die ihm immer wieder passiere : "Jeder will ständig Selfies machen, das nervt." Und weiter: "Meine Grenzen werden nicht respektiert." Die junge Frau zog ihre Anzeige zurück, nachdem Klauß ihr 500 Euro Schmerzensgeld zahlte und sie auf die Gästeliste seiner Konzerte setzte.

Sechs weitere Verhandlungstermine sind für den Berufungsprozess angesetzt. Darin wird es unter anderem darum gehen, warum Klauß in der Silvesternacht 2018/19 mit einer Schreckschusspistole rumknallte und Aufnahmen davon ins Netz stellte, obwohl ihm der Waffenbesitz untersagt ist. Außerdem soll er im Februar 2020 in einen nicht abgeschlossenen Rettungswagen gestiegen sein, um eine Sauerstoffflasche zu stehlen.

Klauß räumte die Taten in seiner Aussage teilweise ein, verwies aber immer wieder auf nur noch vage Erinnerungen. Sein Waffenverbot habe er in der Silvesternacht "nicht auf dem Zettel" gehabt, seine Rettungswagen-Aktion im alkoholisierten Zustand "lustig" gefunden. Das in seiner Wohnung gefundene Cannabis soll fast ausschließlich einem Freund gehört haben.

"Ich habe viel Blödsinn gemacht"

"Das Frühjahr 2020, das war eine unruhige Zeit in ihrem Leben. Was war das los?", will Richterin Dietrich wissen. "Es war stressig, viel los. Ich habe zu der Zeit viel getrunken und viel Blödsinn gemacht", so der Rapper. Mittlerweile sei er aber ruhiger geworden, das Urteil schwebe immer über ihm. "Es ist belastend, dass man in Haft und so viel Geld zahlen muss", so Klauß. Vor wenigen Tagen erschien sein viertes Solo-Album. Der Titel: "Große Freiheit".

