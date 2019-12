Von «Nowabo» bis Heil : So soll die SPD-Spitze künftig aussehen

Die neue Doppelspitze der SPD sieht die große Koalition überaus kritisch. Um die Partei zu versöhnen, wollen sich Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken nicht nur Gleichgesinnte in die Parteispitze holen.

06. Dezember 2019, 09:38 Uhr

SASKIA ESKEN (58):

Die Digitalexpertin Esken sitzt seit 2013 im Bundestag und setzt sich dafür ein, dass der digitale Wandel nicht nur Eliten nutzt. Gleiche Chancen und Engagement gegen Rechtsextremismus gehören zu den Kernzielen der SPD-Linken. Sie wuchs in Baden-Württemberg auf, arbeitete unter anderem in der Gastronomie, als Fahrerin und Schreibkraft. Später entwickelte sie Software. Erfahrungen sammelte die Mutter von drei Kindern im Landeselternbeirat, in der Politik auf Kommunal– und Kreisebene.

NORBERT WALTER-BORJANS (67):

Der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister gilt als «Robin Hood der Steuerzahler», seit er Daten potenzieller deutscher Steuerbetrüger in der Schweiz kaufte. In die Politik holte ihn 1984 der damalige NRW-Ministerpräsident Johannes Rau. Als Kämmerer der Stadt Köln entwickelte der FC-Fan und Vater von vier Kindern später die Bettensteuer. Als Finanzminister verantwortete er einen enormen Aufwuchs an Schulden in dem Bundesland. Eigentlich war «Nowabo» schon Politik-Rentner, bis er sich zur Kandidatur für den SPD-Vorsitz entschied.

LARS KLINGBEIL (41):

Der Niedersachse ist seit Ende 2017 Generalsekretär der SPD und soll das auch unter den neuen Vorsitzenden bleiben. Der Zwei-Meter-Hüne hat einen Erneuerungsprozess im Willy-Brandt-Haus begonnen und sich in der als Schlangengrube verschrienen Parteizentrale behauptet. Er ist kein Lautsprecher, forciert die Digitalisierung der SPD. In die Politik kam Klingbeil nach eigener Aussage, weil er sich in seiner Heimat als Jugendlicher einsetzte. In Berlin wurde der FC-Bayern-Fan immer mal bei Hip-Hop-Konzerten gesehen.

KLARA GEYWITZ (43):

Die Potsdamerin hat an der Seite von Vizekanzler Olaf Scholz im Mitgliederentscheid für die GroKo geworben - und verloren. Ihre Nominierung als Parteivize zeigt, dass die neuen Parteichefs ihr Versprechen wahr machen und ihre Konkurrenten tatsächlich prominent einbinden. Geywitz gilt als ausgewiesene Strategin, die weiß, was sie will. Sie verhandelte schon den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD mit. Sie sitzt schon seit 2017 im Parteivorstand. Von 2008 bis 2013 war sie stellvertretende SPD-Vorsitzende in Brandenburg, danach vier Jahre lang Generalsekretärin im Land.

KEVIN KÜHNERT (30):

Der Juso-Chef ist der Hoffnungsträger der Parteilinken - mit visionären Positionen, aber auch der Fähigkeit zum Kompromiss. Er organisierte die Unterstützung der Jusos für Esken und Walter-Borjans im Wahlkampf. Anfang 2018 war Kühnert der eloquente Kopf der #NoGroko-Kampagne, verzichtete nach der Abstimmung für das Regierungsbündnis aber aufs Nachtreten. An der Spitze der SPD-Nachwuchsorganisation steht er seit 2017, ist im Gespräch freundlich, schnell und nachdenklich.

HUBERTUS HEIL (47):

Als Arbeits- und Sozialminister vertritt der Niedersachse Themen wie Rente, Arbeitsmarkt und Hartz IV, die für die SPD besonders wichtig sind. Der Anhänger eines realpolitischen Kurses hat sich auf die Fahnen geschrieben, dabei Weichen für die Zukunft im Strukturwandel zu stellen. Als früherer SPD-Generalsekretär sind Heil die Strömungen und Spaltungstendenzen seiner Partei bestens vertraut. Gerne nutzt der Vater zweier Kinder zur Erläuterung seiner politischen Ziele Begegnungen mit Arbeitnehmern - um zu zeigen, was seine Gesetze bringen oder wozu neue Projekte aus seiner Sicht nötig sind.

ANKE REHLINGER (43):

Die saarländische SPD-Chefin hat eine steile Karriere hingelegt. Sechs Jahre nach dem Parteieintritt wurde sie Landtagsabgeordnete, nach 16 Jahren bereits Wirtschafts- und Verkehrsministerin in ihrem Bundesland. Als solche kämpft sie für Unterstützung der vom Strukturwandel getroffenen Auto- und Stahlindustrie und macht sich für Klimaschutz stark. Die Mutter eines Sohnes liebt das Saarländer Platt und hält noch immer den Landesrekord im Kugelstoßen (16,03 Meter) und den Jugendrekord im Diskuswurf (49,18 Meter). 2016 reichte es noch für den Gewinn der Landesmeisterschaft bei den Senioren.