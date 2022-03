Nordrhein-westfalen : 15 gegen 3: Gruppe schlägt und tritt junge Mädchen

Bei einem eskalierten Streit unter Jugendlichen sollen am Montagnachmittag in der Essener Innenstadt mehrere Mädchen aus einer 15-köpfigen Gruppe drei andere Mädchen geschlagen, geschubst und getreten haben. Zunächst seien zwei 13-jährige und ein 14-jähriges Mädchen in der Fußgängerzone am Limbecker Platz von der Gruppe - darunter zwei bis vier Jungen - angesprochen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Dann sei es zum Streit mit der größtenteils ebenfalls aus Mädchen bestehenden Gruppe gekommen. Die drei Teenager seien von etwa Gleichaltrigen geschlagen worden und hätten versucht wegzurennen. Die Unbekannten hätten sie jedoch verfolgt und geschubst. Selbst auf dem Boden liegend sei das Trio noch geschlagen und getreten worden. Ein Mädchen habe beim S...

