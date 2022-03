Verkehr : 16-Jähriger am Steuer auf der A1 gestoppt

Keinen Führerschein, aber vermutlich Drogen im Blut: Die Autobahnpolizei hat einen erst 16-jährigen Fahrer auf der A1 gestoppt. Einer Streife war in der Nacht zum Sonntag ein Auto aufgefallen, dessen Fahrer sehr unsicher in Richtung Bremen steuerte. Einer Kontrolle habe er sich entziehen wollen. So sei es erst an der Abfahrt Bremen-Hemelingen gelungen, den mit vier jungen Männern besetzten Wagen zu stoppen. Die Kontrolle ergab, dass der Jugendliche am Steuer erst 16 Jahre alt war und keinen Führerschein haben konnte. Außerdem wurde eine Blutprobe angeordnet, weil er mutmaßlich Drogen genommen hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

