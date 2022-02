Schleswig-holstein : 19-Jähriger in Kieler Wohnung überfallen

Ein junger Mann soll am Sonntagabend in seiner Kieler Wohnung überfallen, geschlagen und beraubt worden sein. Nach Angaben des 19-Jährigen klopften die Täter zunächst an der Wohnungstür, wie die Polizei am Montag mitteilte. Da er nicht öffnete, hätten vier schwarz gekleidete und maskierte Personen die Tür eingetreten. Ein Täter habe ihn geschlagen, die anderen hätten die Wohnung durchsucht. Einer habe einen silberfarbenen Baseballschläger bei sich gehabt.

Die Gruppe habe eine Spielkonsole samt Zubehör sowie eine Sporttasche geraubt. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Noch am Abend wurde nach Angaben der Polizei anhand der Beschreibung ein 17 Jahre alter Verdächtiger ermittelt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten jedoch kein Raubgut....

