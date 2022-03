Kiel : Angeklagte sollen Mann fast getötet haben: Prozess startete

Wegen eines äußerst brutalen und lebensgefährlichen Überfalls auf einen Mann müssen sich seit Freitag acht Angeklagte vor dem Kieler Landgericht verantworten. Das Verfahren gegen einen neunten Angeklagten wurde wegen dessen positivem Corona-Test vorübergehend abgetrennt, sagte ein Gerichtssprecher.

Laut Anklage verfolgten die Männer im Alter zwischen 23 und 35 Jahren ihr Opfer nachts nach einem Streit in einer Shisha-Bar. Auf dem Kieler Venetaplatz stürzten sie sich demnach am 25. April 2021 auf den Mann und griffen ihn an - bewaffnet mit Axt, Fleischermesser und zwei Schlagstöcken. Der damals 31-Jährige erlitt unter anderem ein offenes Schädel-H...

