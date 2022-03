Aurich : Bagger stürzt von Ponton in Kanal: Arbeiter unverletzt

Ein Bagger ist auf einem Kanal in Greetsiel (Landkreis Aurich) von einem Ponton ins Wasser gestürzt. Ein Arbeiter, der sich in dem Fahrzeug befand, habe sich eigenständig in Sicherheit bringen können, sagte eine Polizeisprecherin. Niemand sei verletzt worden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Betriebsunfall aus - wie es dazu am Dienstagvormittag kam, war zunächst unklar. Noch am Dienstag sollte mit der Bergung des Baggers begonnen werden.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge auf dem Greetsieler Sieltief in Höhe der bekannten Zwillingsmühlen, den Wahrzeichen des Ortes. Der Fischerort in der Gemeinde Krummhörn ist besonders bei Touristen ein beliebtes Ausflugsziel....

