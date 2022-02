Politik : Berufsschulen sollen bald Feuerwehr-Grundausbildung anbieten

Vielen Feuerwehren im Norden fehlt Nachwuchs. Abhilfe sollen nun auch Berufsschulen schaffen. In Neumünster läuft die sogenannte Truppmannausbildung bereits. Arbeitsminister Buchholz sieht einen großen Vorteil.

Berufsschulen sollen in Schleswig-Holstein künftig nach Willen von Arbeitsminister Bernd Buchholz auch die Feuerwehr-Grundausbildung anbieten. „Neben dem Kampf gegen den Mangel an Nachwuchs bei der freiwilligen Feuerwehr ist das auch eine Steigerung der Attraktivität der technischen Ausbildung an berufsbildenden Schulen“, sagte der FDP-Politiker der De...

