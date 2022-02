Niedersachsen : Bessere Prognosen sollen Emssperrwerk-Schließung optimieren

Mit genaueren Pegelprognosen bei Sturmfluten soll die Schließung des Emssperrwerkes bei Gandersum künftig besser abgestimmt werden, um Hochwasserschäden zu vermeiden. Das kündigte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) nach einem Gespräch am Montag mit dem Bürgermeister der Gemeinde Jemgum (Landkreis Leer), Hans-Peter Heikens (parteilos), an. „Wir wollen die Prognosefähigkeit weiter verbessern. Das wird der NLWKN jetzt machen“, sagte Lies der Deutschen Presse-Agentur im Anschluss an das Treffen.

Durch das Sturmtief „Nadia“ vorletzte Woche war der Hafen in Jemgum überflutet worden, auch in ein außendeichs gelegenes Vereinsheim drang Wasser ein. Das Emssperrwerk stromaufwärts wird bei einem bestimmten Hochwasserpegel, der im Planfeststellungsbeschluss des Bauwerkes festgeschrieben ist, geschlossen und schützt dann Orte stromabwärts. Da der kriti...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.