Nordrhein-westfalen : BGH bestätigt Lebenslänglich für Mord an Kita-Kind

Das Urteil gegen eine Kita-Erzieherin in Viersen am Niederrhein wegen Mordes an einem zweijährigen Mädchen ist rechtskräftig. Die Frau sei vom Landgericht Mönchengladbach zu Recht zu lebenslanger Haft verurteilt worden, entschied der Bundesgerichtshof. Auch die Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld sei rechtens. Der BGH wies damit die Revision der Frau als „offensichtlich unbegründet“ zurück, wie er am Freitag mitteilte.

Die Erzieherin soll der zweijährigen Greta während des Mittagsschlafes den Brustkorb zusammengedrückt haben, so dass sie nicht mehr atmen konnte. „Die Angeklagte war im Dienst und hatte - allein und ungestört - Zugriffsmöglichkeit auf die Kinder“, hatte der Vorsitzende Richter Lothar Beckers des Landgerichts bei der Urteilsbegründung gesagt. Das Mädche...

