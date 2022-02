Niedersachsen : Brand in ehemaliger Gaststätte in Rinteln

In Rinteln (Landkreis Schaumburg) hat es in einer ehemaligen Gaststätte gebrannt. Das Feuer war in der Nacht zum Samstag um kurz vor Mitternacht in dem dreigeschossigen Gebäude ausgebrochen, zu dem auch ein Anbau gehört, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte. Der Anbau, in dem demnach ein Saal der Gaststätte war, sei niedergebrannt. Verletzt worden sei bei dem Einsatz niemand. Eine Bewohnerin habe sich selbstständig aus dem Gebäude gerettet.

Die Feuerwehr habe den Brandort erst in den Morgenstunden verlassen können. Das Gebäude habe daher zunächst nicht betreten werden können. Nähere Hintergründe wie die Brandursache und die Höhe des Schadens waren zunächst nicht bekannt. Ob das Gebäude einsturzgefährdet ist, war ebenfalls zunächst unklar....

