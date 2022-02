Niedersachsen : Brand in Lagerhalle für Schüttgut in Lingen

Eine Lagerhalle in Lingen (Landkreis Emsland) ist am frühen Montagmorgen in Brand geraten. Inzwischen seien die Flammen gelöscht, sagte ein Polizeisprecher. Jedoch sei die Feuerwehr noch vor Ort, unter anderem wegen möglicher Glutnester. Kurz nach Mitternacht war das Feuer entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei es im Inneren der Lagerhalle mit Fotovoltaikanlage auf dem Dach ausgebrochen. Die Brandursache sei noch unklar. In der Halle war nach Polizeiangaben Schüttgut zur Betonherstellung gelagert worden.

