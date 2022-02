Schleswig-holstein : Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturm an der Nordseeküste

Der Nordseeküste droht nach dem vergangenen Wochenende schon der nächste Sturm. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Dienstag vor Böen bis zur Stärke zehn (89 bis 102 Kilometer pro Stunde). Im Mittel soll es aber bei Windstärke sieben bis acht bleiben. Das wären Windgeschwindigkeiten zwischen 50 und 74 Kilometer pro Stunde.

Nach der Vorausberechnung des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) vom Dienstagvormittag wird es in der Nacht zu Mittwoch in Hamburg eine weitere Sturmflut geben. Dabei könnte der höchste Wasserstand rund zwei Meter höher als das normale Hochwasser auflaufen. Tiefliegende Bereiche wie der Fischmarkt in Altona würden dann zum Teil übers...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.