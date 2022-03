Nordrhein-westfalen : Drei Menschen niedergestochen: 17-Jähriger in Haft

Nach teils lebensgefährlichen Stichen gegen drei junge Männer in der Düsseldorfer Altstadt hat sich ein Tatverdächtiger gestellt. Er wurde am Mittwochnachmittag von einem Richter in Untersuchungshaft geschickt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen den Jugendlichen wird wegen versuchten Totschlag ermittelt.

Der 17-jährige Düsseldorfer soll am frühen Abend des Karnevalssonntags mit einem Messer auf drei Fremde (17, 18 und 22 Jahre alt) eingestochen haben, mit denen er den Angaben zufolge aneinander geraten war. Am Dienstag hatte die Polizei Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, um den Verdächtigen zu identifizieren. Noch am gleichen Abend hät...

