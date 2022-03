DLRG : Durchwachsener Sommer lässt Badetoten-Anzahl deutlich sinken

Im zweiten Pandemiejahr hatten die Wasserretter vom DLRG wieder mit vielen tödlichen Badeunfällen gerechnet - doch auch in Nordrhein-Westfalen gab es 2021 so wenige Badetote wie lange nicht.

Die Zahl der Badetoten ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. So zählte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Jahr 2021 mit 24 Todesfällen durch Ertrinken nur knapp halb so viele solcher tödlichen Badeunglücke in nordrhein-westfälischen Gewässern wie noch im Vorjahr (47). Auch bundesweit gab es 2021 so wen...

