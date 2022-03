Rendsburg-Eckernförde : Ein Mensch bei Brand eines Wohnhauses schwer verletzt

Beim Brand eines Wohnhauses ist am frühen Sonntagmorgen in Hamdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein Mensch verletzt worden. Die Person wurde mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Sonntag sagte. Das Feuer war den Angaben zufolge gegen 3.15 Uhr aus unbekanntem Grund ausgebrochen. Das Gebäude brannte in voller Ausdehnung. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

