Düsseldorf : Ermittlungen nach Deckeneinsturz in Diskothek dauern an

Nach dem Einsturz einer Decke in einer Düsseldorfer Diskothek ermitteln mehrere Behörden. Wie ein Stadtsprecher am Montag auf Anfrage sagte, sind Mitarbeiter der Bauaufsicht dabei, die Ursache für den Einsturz eines rund 30 Quadratmeter großen Stücks der abgehängten Decke über dem Thekenbereich zu untersuchen. Auch das Amt für Arbeitsschutz ist nach Polizeiangaben vom Montag in die Ermittlungen eingebunden.

Bei dem Unglück am frühen Sonntagmorgen waren vier Menschen verletzt worden. Eine 24 Jahre alte Mitarbeiterin und eine 20 Jahre alte Besucherin sind so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurden. Über den Gesundheitszustand der jungen Frauen konnten Polizei und Feuerwehr am Montag auf Nachfrage zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.