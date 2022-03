Ennepe-Ruhr-Kreis : Ermittlungen: Spaziergänger finden menschliche Knochen

Spaziergänger haben an einem Bachlauf in Wetter an der Ruhr menschliche Knochen entdeckt. Die Polizei habe eine Mordkommission eingesetzt, um die Herkunft der Knochen zu klären, sagte eine Polizeisprecherin in Schwelm am Dienstag. Bislang seien die menschlichen Überreste aber noch keiner Person zuzuordnen. Die Staatsanwaltschaft in Hagen leite die Ermittlungen. Die Knochen seien bereits am Samstag entdeckt worden.

Ein Sprecher der Hagener Staatsanwaltschaft sagte, Schnittspuren an den Knochen deuteten in diesem Fall auf ein mögliches Verbrechen hin. Näheres soll eine für diesen Dienstag angesetzte rechtsmedizinische Untersuchung der Skelettteile ergeben....

