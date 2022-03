Nordrhein-westfalen : Erneute Attacke in Altstadt: 18-Jähriger niedergestochen

Blutige Karnevalstage in Düsseldorf: Sechs junge Männer wurden durch Stiche zum Teil lebensgefährlich verletzt, vier von ihnen in der Altstadt - obwohl diese erst im Dezember zur Waffenverbotszone erklärt worden war.

Bei einer weiteren Attacke an Karneval ist ein vierter junger Mann in der Düsseldorfer Altstadt niedergestochen worden. Das 18-jährige Opfer sei am Rosenmontag gegen 21.20 Uhr mit Stichverletzungen in einer der Gassen liegend entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Laut einer Polizeisprecherin hatten zunächst drei junge Männer das späte...

