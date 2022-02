Fussball : Erzgebirge Aue vor Heimspiel gegen Kiel: „Es ist um zwölf“

Bei Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue läuten vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel die Alarmglocken. „Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern um zwölf“, sagte Teamchef Marc Hensel am Mittwoch angesichts der jüngsten Misserfolgsserie. Die Sachsen haben sechs Niederlagen in den vergangenen sieben Spielen kassiert und lediglich einen Punkt von möglichen 21 Zählern gewonnen. Jetzt stehen sie auf einem Abstiegsplatz. Die Partie gegen die Kieler wird am Freitag um 18.30 Uhr (Sky) angepfiffen. Für das Flutlichtspiel im Erzgebirgsstadion sind 8000 Zuschauer zugelassen.

„Wir brauchen auf dem Platz auch bei Tiefschlägen Leute, die das Ruder in die Hand nehmen. Da haben wir auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, dass jeder versucht, die Verantwortung für sich und seinen Mitspieler wahrzunehmen“, sagte Hensel....

