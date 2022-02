Niedersachsen : Eugen Egner erhält „Göttinger Elch“ 2022

Der Satirepreis „Göttinger Elch“ geht in diesem Jahr an Eugen Egner für sein Lebenswerk. Der in Wuppertal lebende Künstler soll den Preis am 9. April im Deutschen Theater in Göttingen entgegennehmen, wie die Stadt am Freitag mitteilte. „Eugen Egner ist der Erfinder zuvor nie erblickter, der Schöpfer zuvor nie erdachter anderer Welten“, urteilte die Jury laut Mitteilung. Der Preis ist mit 3333 Euro sowie einer silbernen Elchbrosche dotiert.

Egner ist Schriftsteller, Rockmusiker und Zeichner. In den 1970er und 1980er Jahren arbeitete der heute 70-Jährige aus Ingelfingen (Baden-Württemberg) unter anderem als Illustrator für die „Sendung mit der Maus“. Ab 1988 wurden seine Werke unter anderem in verschiedenen Satirezeitschriften und Tageszeitungen abgedruckt. Noch bis zum 17. April sind Werk...

