Nordrhein-westfalen : Falsch geparkte Autos behindern Feuerwehreinsatz

Falsch geparkte Autos in einer Dortmunder Wohnsiedlungen habe einen Feuerwehreinsatz erheblich erschwert. Ein Kamin drohte vom Dach eines sechsgeschossigen Mehrfamilienhauses zu stürzen, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. „An der Einsatzstelle war es jedoch auf Grund von parkenden Pkw weder möglich in die Straße einzufahren, noch das Fahrzeug in Stellung zu bringen.“ In der Straße sei in weiten Teilen in zweiter Reihe geparkt worden. Man habe daraufhin ein Fahrzeug mit einer Drehleiter nachgeordert, das „nur unter größten Schwierigkeiten und sehr langsam“ in die Straße einfahren konnte.

Auch für das Abstützen des Fahrzeugs sei erheblichen Aufwand erforderlich gewesen. Teilweise habe man die vier Stützen, die es zur Stabilisierung des Einsatzwagens am Boden brauche, unter den parkenden Autos entlang geführt, erläuterte ein Sprecher. Der abgebrochene Schornstein sei von Einsatzkräften schließlich über die Drehleiter gesichert worden. Di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.