Fussball : FC St. Pauli holt australischen Nachwuchsspieler Metcalfe

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat für die kommende Saison den Australier Connor Metcalfe vom australischen Meister Melbourne City FC verpflichtet. Über die Ablöse des 22-jährigen zentralen Mittelfeldspielers vereinbarten beide Vereine Stillschweigen, wie der Hamburger Club am Donnerstag mitteilte. Bei Melbourne City absolvierte er 56 Spiele in der A-League, schoss dabei acht Tore und lieferte sechs Vorlagen. Metcalfe gehört zum Kader der australischen Nationalmannschaft, für die er bisher in zwei Partien zum Einsatz kam.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.