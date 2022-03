Nordrhein-westfalen : Februar-Stürme schädigen 480 Hektar Wald: Vorsicht geboten

Die Stürme Mitte Februar haben in Nordrhein-Westfalen laut einer ersten Bilanz des Umweltministeriums 480 Hektar Wald geschädigt. Nach vorläufigen Schätzungen der Regionalforstämter habe Windwurf 664.000 Festmeter Holz geschädigt, teilte das Ministerium am Dienstag in Düsseldorf mit. „Das ist deutlich weniger als nach Orkan Friederike zu beklagen war. Anfang 2018 waren zwei Millionen Festmeter gefallen.“

Von den aktuellen Sturmschäden seien überwiegend Nadelbäume betroffen (525.000 Festmeter). Seit Januar 2018 seien in Folge des Klimawandels, durch Dürre und Borkenkäfer bereits 115.000 Hektar Wald geschädigt worden, berichtete Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU). Die 480 Hektar kämen nun dazu. Die rasche Aufarbeitung und der Abtransport seien je...

