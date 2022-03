Sirenen-Panne : Fehler bei Probealarm in Bielefeld

Eine Panne bei einem Probealarm mit Sirenen hat in Bielefeld am Montag zahlreiche Anrufe bei Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Nach Auskunft der Stadt sollte der Test ohne hörbares Signal ablaufen. Dies sei nicht gelungen. Etliche Sirenen waren demnach zu hören und verursachten in einigen Stadtteilen besorgte Nachfragen von Bürgern, wie Sprecher Daniel Steinmeier mitteilte. Mehrere Medien hatten über die Panne berichtet.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.