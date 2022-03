Niedersachsen : Feuer im Heizkraftwerk sorgt für rund 500.000 Euro Schaden

Ein Brand in einem Heizkraftwerk in Stuhr im Landkreis Diepholz hat nach ersten Schätzungen am Dienstag einen Schaden von rund 500.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, schlugen am Vormittag Flammen aus einem der beiden Generatoren. Die Feuerwehr löschte den Brand. Da das Heizkraftwerk an eine Sporthalle grenzt, wurde der dortige Betrieb vorsorglich eingestellt. Der Unterricht in der nahe gelegenen Schule war nicht betroffen. Die Versorgung mit Warmwasser und Strom war an manchen Stellen in den Ortsteilen Brinkum und Seckenhausen vorübergehend unterbrochen. Die genaue Brandursache war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei war ein Techniker der Versorgerfirma nach Störungsmeldungen zum Heizkraftwerk gegangen und hatte den Brand entdeckt.

